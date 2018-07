England mit Köpfchen ins Halbfinale

Die englische Mannschaft jubelt nach dem 2:0 Quelle: epa

Erstmals seit 28 Jahren hat England wieder das WM-Halbfinale erreicht. Das Fußball-Mutterland setzte sich in Samara mit 2:0 (1:0) gegen das Überraschungsteam aus Schweden durch.



England fehlten zu Beginn die Ideen, um tief stehende Schweden in Bedrängnis zu bringen. Maguire mit einem Kopfball nach einer Ecke brach den Bann für die Three Lions (30.). Danach wurde das Spiel offener, es gab Chancen auf beiden Seiten. Dele Alli erhöhte in der 58.Minute, ebenfalls per Kopfball. Schweden hatte noch einige Gelegenheiten zum Anschluss, doch Englands Keeper Pickford war nicht zu überwinden.