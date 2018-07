Harry Kane aus England (r.) jubelt mit seinen Teamkollegen. Quelle: dpa

England steht im Viertelfinale der WM. Die Three Lions setzten sich gegen Kolumbien mit 4:3 i.E. durch. Nun geht's am Samstag gegen Schweden (16 Uhr/ARD).



Die zähe und hitzige Begegnung war geprägt durch zahlreiche Fouls und Unterbrechungen. Teilweise wurde mehr reklamiert als Fußball gespielt. So fiel das 1:0 - Kanes 6.WM-Treffer - auch durch einen umstrittenen Foulelfmeter. Minas Kopfball in der Nachspielzeit brachte den Ausgleich und die Verlängerung, die zunächst von Kolumbien, dann von England dominiert wurde. Tore fielen aber keine. Im Elfmeterschießen avancierte Englands Keeper Pickford zum Helden.