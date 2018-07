Es hat bei dieser WM in Russland schon viele Überraschungen und erstaunliche Geschichten gegeben. So gesehen wirkt es beinahe logisch, dass nun auch von der mentalen Stärke der Engländer die Rede ist, nach dem ersten Einzug in ein WM-Viertelfinale seit 2006 und vor allem nach einem gewonnenen Elfmeterschießen, was ihnen bei einer WM zuvor nie gelungen war. 1990 im Halbfinale gegen Deutschland, 1998 im Achtelfinale gegen Argentinien und 2006 im Viertelfinale gegen Portugal waren sie zum Shootout angetreten und immer gescheitert. Nimmt man die EM-Elfmetererlebnisse hinzu, lagen bis zum Dienstagabend im Moskauer Spartak-Stadion 22 Jahre hinter ihnen, in denen sie nervlich immer versagt hatten, bei fünf Anläufen hintereinander.