Tanzende Paare vor dem Chinesischen Turm in München. Quelle: Andreas Gebert/dpa

Etwa 11.000 Frühaufsteher sind am Sonntagmorgen im Englischen Garten in München in den Tag getanzt. Die Besucher, fast durchweg in Tracht, wirbelten beim traditionellen Kocherlball bei Landler, Zwiefachem, Polka und Walzer auf der Tanzfläche rund um den Chinesischen Turm.



Bereits um 2.00 Uhr waren demnach an die tausend Gäste da und warteten auf den Beginn um 6.00 Uhr. Der Ball geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Damals trafen sich am Sonntagfrüh die Hausbediensteten ("Kocherl") zum Tanz.