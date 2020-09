Containerverladung in einem chinesischen Hafen. Symbolbild

Bei Unterhaltungselektronik wird es durch das Coronavirus nach Branchen-Einschätzung zeitweise Engpässe und möglicherweise Preiserhöhungen geben. Grund seien die verlängerten Werksferien und Produktionsausfälle in China, sagte Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratschef der Industrievereinigung gfu.



Die Engpässe würden sich je nach Produkt unterschiedlich schnell bemerkbar machen. "Der eine oder andere" Händler könne die Verknappung nutzen, um in dem von Preisrückgängen geprägten Geschäft Waren teurer zu verkaufen, so Kamp.