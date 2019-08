Doch in seine Familie trieb seine ideologische Kehrtwende einen tiefen Keil. Der Vater beschuldigte ihn, das burische Volk und seinen Großvater "verraten" zu haben. Sein Cousin, der bis heute in der Weißen-Enklave Orania lebt, unterstellte ihm einen "Angriff auf das Familienerbe".



Heute setzt sich Wilhelm Verwoerd für die Versöhnung in dem Vielvölkerstaat ein, unter anderem als Mitarbeiter der "Abteilung für Historisches Trauma und Wandel" an der Uni Stellenbosch. Auch in der Niederländisch-Reformierten Kirche will er ein Umdenken anstoßen.



Denn die Kirche hatte die Rassentrennung von religiöser Seite gerechtfertigt - und ringt bis heute mit der Vergangenheit. "Die Menschen sind zufrieden mit ihrer Wohltätigkeits- und Missionsarbeit. Aber sobald es um Restitution geht, wahre Versöhnung, scheint es ausweglos."