Pence auf einer Konferenz zur religiösen Freiheit in Washington. Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Vizepräsident Mike Pence hat der nordkoreanischen Führung vorgeworfen, die Bevölkerung beispielloser Entbehrungen und Grausamkeiten auszusetzen. Das Regime habe sich mit Folter, Aushungern, öffentlichen Hinrichtungen, Mord, erzwungenen Abtreibungen und Sklavenarbeit im industriellen Stil für mehr als 70 Jahre an der Macht gehalten.



Das sagte Pence auf einer Konferenz in Washington. Geschätzte 130.000 Nordkoreaner seien lebenslang in unvorstellbar brutalen Arbeitslagern eingesperrt.