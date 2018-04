Im Südpazifik wurde das Wrack eines US-Kriegsschiffes gefunden. Quelle: Paul Allen/AP/dpa

Fast 76 Jahre nach dem Untergang eines Schiffes der US-Marine ist dessen Wrack im Südpazifik gefunden worden. Eine Schiffscrew des Microsoft-Gründers Paul Allen entdeckte den Flugabwehrkreuzer "USS Juneau" in 4.200 Meter Tiefe vor der Küste der Salomonen, hieß es in einer Mitteilung.



Das Schiff war am 13. November 1942 während der Schlacht um Guadalcanal zwischen den USA und Japan von Torpedos eines japanischen U-Bootes getroffen worden und gesunken. Mehr als 680 Besatzungsmitglieder starben.