Das L-förmige Grab beginnt mit einem kleinen Gang, der nach unten in eine Vorkammer und von da aus in die deutlich größere Grabkammer führt, wie der Leiter der Ausgrabung, Mohammed Megahed, erklärte. Die Reliefs zeigen unter anderem den Grabbesitzer namens Chuwi, der an einem Tisch mit Opfergaben sitzt. Chuwi lebte den Angaben zufolge vermutlich zur Zeit der fünften Dynastie, die von 2.500 bis 2.300 vor Christus in Ägypten herrschte. Zur feierlichen Öffnung der Grabkammer hatte Altertümerminister Chaled al-Enani dutzende Botschafter und Kulturattachés aus mehr als 20 Ländern eingeladen.