Tixall Hall wurde 1927 weitgehend abgerissen. Quelle: Emma Trevarthen/Historic England/Press Association/dpa

Hitze und Dürre haben in Großbritannien so manches unter dem Boden versteckte archäologische Geheimnis preisgegeben. Historische Strukturen könnten auf Luftaufnahmen jetzt besser aufgespürt werden, weil der Boden wenig Feuchtigkeit enthalte, teilte die staatliche Denkmalpflegebehörde Englands mit.



So seien etwa mehr Umrisse von Gebäuden und Gärten sichtbar, die zum Herrenhaus Tixall Hall gehörten. Das Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert diente zwei Wochen als Gefängnis für Maria Stuart.