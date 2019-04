Darauf sowie auf Artikel 14, der besagt, dass "Eigentum verpflichtet" und eine Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit zulässig ist, beruft sich eine Initiative in Berlin. Die Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" will erreichen, dass der Berliner Senat private Wohnungsgesellschaften mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet und vergesellschaftet. Sie berufen sich dabei auf die Berliner Verfassung, laut der jeder Mensch "das Recht auf angemessenen Wohnraum" hat. Sie beginnen am Samstag mit der Unterschriftensammlung für das entsprechende Volksbegehren. Die Deutsche Wohnen besitzt in Berlin rund 110.000 Wohnungen.