Ab 20.000 gültigen Stimmen wird ein Volksbegehren gestartet.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen und Co enteignen" hat nach eigenen Angaben genau 77.001 Unterschriften gesammelt. "Dass wir so viele Unterschriften in so kurzer Zeit sammeln konnten, zeigt unmissverständlich, wie frustriert die Berliner mit der Profitmacherei der Immobilienkonzerne sind" erklärte Sprecherin Jenny Stupka.



In der Innenverwaltung wird die Gültigkeit der Unterschriften geprüft. Wenn mindestens 20.000 Unterschriften gültig sind, wird ein Volksbegehren eingeleitet.