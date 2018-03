Trinh Xuan Thanh in einem Gerichtssaal in Hanoi. Quelle: Doan Tan/VNA/dpa

Im Fall des mutmaßlich aus Deutschland nach Vietnam entführten Geschäftsmanns Trinh Xuan Thanh hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen 47 Jahre alten Vietnamesen erhoben.



Der Mann werde verdächtigt, sich an der Entführung des ehemaligen kommunistischen Funktionärs und seiner Begleiterin im Juli 2017 in Berlin beteiligt zu haben, teilte die Behörde mit. Trinh Xuan Thanh wurde in Vietnam zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Fall belastet die Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam.