Die Bundesregierung geht davon aus, dass Thanh vom vietnamesischen Geheimdienst entführt wurde. Hanoi bestreitet das und spricht von einer freiwilligen Rückkehr. Als wäre die Angelegenheit nicht dubios genug, sorgt ein weiterer Fall für Aufruhr: Der mutmaßliche Geheimdienstoffizier Phan Van Anh Vu. Der Vietnamese wurde vergangene Woche in Singapur an der Grenze zu Malaysia festgenommen. Er hatte seine Ausreise nach Deutschland beantragt und wollte den Behörden "wertvolle Informationen über die Entführung von Thanh geben", heißt es in einem Schreiben des Anwalts von Vu. Er sei als Oberstleutnant der vietnamesischen Geheimdienstpolizei für die Entführung von Thanh verantwortlich. Für kurze Zeit schien es so, als könne Vu dem Fall eine neue Wendung geben.