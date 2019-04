Sicherheitskräfte auf einem Lastwagen in Uganda. Archivbild

Eine in einem Nationalpark in Uganda entführte Touristin aus den USA ist gerettet worden. Die US-Amerikanerin und ihr ugandischer Safariführer seien nach einem gemeinsamen Polizei- und Militäreinsatz wohlauf, sagte eine Polizeisprecherin.



Vier Unbekannte hatten die beiden am Dienstag im Queen-Elizabeth-Nationalpark im Westen des Landes während einer Safari entführt. Die Entführer forderten ein Lösegeld von umgerechnet 500.000 US-Dollar. Zu den Tätern gab es keine weiteren Angaben.