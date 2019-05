Bilder von verschleppten Menschen in Mexiko. Archivbild

Sicherheitskräfte haben im Westen von Mexiko 14 zerstückelte Leichen gefunden. Sie wurden auf einem Bauernhof sichergestellt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zuvor hatte ein in der Nähe gefesselter Mann um Hilfe gebeten. Er war aus dem Gehöft geflohen.



Die Beamten befreiten zwei weitere Entführungsopfer und nahmen drei Verdächtige fest. In Mexiko gelten 40.000 Menschen als vermisst. Allein in den vergangenen fünf Monaten wurden mehr als 300 Leichen aus geheimen Gräbern geborgen.