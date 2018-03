Fundstelle des Entführungsopfers. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach knapp drei Jahren hat die Polizei den mutmaßlichen Täter im Entführungsfall Würth festgenommen. Ein Offenbacher (48) mit serbisch-montenegrinischer Staatsbürgerschaft habe vermutlich den Sohn des Industriellen Reinhold Würth entführt, so die Behörden.



Der behinderte Sohn (50) des Schrauben-Milliardärs war am 17. Juni 2015 im Vogelsbergkreis gekidnappt worden. Einen Tag später wurde er gefesselt im Wald gefunden - unversehrt. Zu einer Lösegeld-Übergabe in Millionen-Höhe kam es nicht.