Barley sieht eine Stärkung der Rechte von Frauen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesfrauenministerin Katarina Barley (SPD) sieht in dem nun wirksam werdenden Gesetz zur Lohngleichheit eine Stärkung der Rechte der Frauen. Ab 6. Januar gibt es per Gesetz für Arbeitnehmer die Möglichkeit, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was Kollegen mehr verdienen.



Das sogenannte Entgelttransparenzgesetz stammt von Barleys Vorgängerin Manuela Schwesig (SPD). Werde eine Frau schlechter bezahlt, könne sie sich auch an den Betriebs- oder Personalrat wenden, so Barley.