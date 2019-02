Entgleister ICE in Basel.

Quelle: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

Ein ICE aus Deutschland mit rund 240 Menschen an Bord ist am Sonntagabend in Basel entgleist. "Verletzte gab es nicht", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Der Triebkopf und ein Waggon seien bei der Zufahrt zum Bahnhof SBB aus den Schienen gesprungen. Informationen zur Unfallursache gab es bisher nicht.



Bereits im November 2017 war ein ICE in Basel entgleist - aber an dem anderen der beiden großen Bahnhöfe der Stadt. 500 Passagiere waren in dem Zug, auch damals wurde niemand verletzt.