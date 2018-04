Die Ermittler haben 10.000 Euro ausgesetzt. Quelle: Sascha Ditscher/dpa

Nach der Enthauptung eines Obdachlosen in Koblenz laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. "Allen Hinweisen wird natürlich nachgegangen", so ein Sprecher. Die "Sonderkommission Hauptfriedhof" mit 35 Beamten hat laut Polizei allerdings noch keine heiße Spur. Mit einem Flugblatt will sie weitere Zeugen finden.



Der 59-Jährige war vor einer Woche tot auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden. Dort hatte der ehemalige Kunsthändler seit vielen Jahren ohne festen Wohnsitz gelebt.