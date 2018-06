Leidet Großbritannien unter dem Brexit? Nun enthüllte Dokumente der britischen Regierung lassen das vermuten. Quelle: -/XinHua/dpa

Die britische Regierung ist durch eine an die Öffentlichkeit gelangte Analyse der Auswirkungen des Brexits in Erklärungsnot geraten. Der Regierungsanalyse zufolge kann Großbritannien wirtschaftlich durch den EU-Austritt nichts gewinnen. Das berichtete die Nachrichtenseite Buzzfeed.



So würden fast alle Wirtschaftsbereiche in Großbritannien leiden, egal wie die Verhandlungen mit der EU verlaufen. Offiziell besteht die Regierung darauf, dass der Brexit dem Land erhebliche Chancen eröffne.