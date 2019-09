Enthüllung der Gedenktafel am Bahnhof Prag-Liben.

Quelle: Michael Heitmann/dpa

Eine neue Gedenktafel erinnert am Bahnhof Prag-Liben an die Ausreise der DDR-Botschaftsflüchtlinge vor 30 Jahren. Ex-Kanzleramtschef Rudolf Seiters, der die Verhandlungen mit der DDR geführt hatte, enthüllte die Tafel gemeinsam mit einem der damaligen Flüchtlinge, dem Musiker Markus Rind.



Mehr als 4.000 DDR-Bürger hatten im Herbst 1989 in der deutschen Botschaft in Prag Zuflucht gesucht. Am 30. September verkündete ihnen Außenminister Hans-Dietrich Genscher ihre Ausreiseerlaubnis.