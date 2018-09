Bereits zuvor hatte Trump mit Blick auf Bannons Aussagen in dem Buch gesagt, dieser habe seinen Verstand verloren. Wolff nannte Trump in dem Tweet nicht namentlich. Ein Anwalt des Präsidenten, Charles Harder, schickte indes eine Unterlassungserklärung an Wolff sowie an den Präsidenten und Verleger von Henry Holt and Co., Steve Rubin. Das Buch solle weder veröffentlicht werden noch weitere Auszüge daraus vorab publiziert werden, hieß es darin. Auf Autor und Verlag machte das Schreiben offensichtlich aber kaum Eindruck: Henry Holt and Co. setzte das Erscheinungsdatum um vier Tage vor, da die Nachfrage beispiellos sei. Wolff selbst twitterte am Donnerstag: "Los geht's. Sie können es morgen kaufen (und lesen). Danke, Mr. President."