Im Vorfeld hatte es beim Thema Rente noch Streit über die Forderung von Finanzminister Olaf Scholz gegeben, eine Rentengarantie bis 2040 anzustreben. Die Union lehnt das wegen der hohen Kosten ab und verweist auf die gerade begonnene Arbeit der Rentenkommission. In dem am Dienstagabend vereinbarten Koalitionspapier wird das Thema nicht erwähnt. Das sei "nicht Gegenstand der Diskussion" gewesen, sagte Kauder. Heil erklärte: "Das braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Wir haben, was jetzt möglich ist, durchgesetzt."



Sein Rentenpaket hätte eigentlich schon vor einer Woche im Kabinett beschlossen werden sollen. Dann knüpfte die Union den Beschluss aber an eine stärkere Senkung der Arbeitslosenbeiträge, als die im Koalitionsvertrag vereinbarten 0,3 Prozentpunkte. Tatsächlich soll der Beitragssatz zum Jahreswechsel nun um 0,5 Punkte auf 2,5 Prozent des Bruttolohns sinken. Heil sprach von einer "guten und sachgerechten Lösung". Dies soll am 19. September ins Kabinett kommen.