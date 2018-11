Der Zustell-Roboter "PostBOT".

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Die Deutsche Post will nach einem in Deutschland einmaligen Test mit einem Begleitroboter für Zusteller das Projekt vorantreiben. "Wir arbeiten an der Entwicklung der nächsten Generation des Begleitroboters", sagte ein Sprecher in Frankfurt.



Vor rund einem Jahr hatte die Post nach einem Praxistest ein "sehr positives Fazit" gezogen. Der Konzern betont, dass der Roboter keine Gefahr für Arbeitsplätze sei. Ziel sei es, den Mitarbeitern zu helfen und sie bei schweren Lasten zu unterstützen.