Dabei gibt es Wasser eigentlich in rauen Mengen - in den Meeren. Das Problem ist der hohe Salzgehalt. Seit etwa 40 Jahren stehen deshalb an vielen Küsten Entsalzungsanlagen, die Meerwasser in Trinkwasser umwandeln. Mittlerweile produzieren fast 16.000 Anlagen in 177 Ländern über 95 Millionen Kubikmeter Wasser pro Tag. Und es könnten bald sehr viel mehr werden.