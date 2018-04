Fernreisende können auf die Bahnhöfe Gesundbrunnen, Lichtenberg, Ostbahnhof, Spandau und Südkreuz ausweichen. An den Ausweichbahnhöfen für den Fernverkehr sollen sich mehr Bahn-Mitarbeiter als üblich bereit halten, um Reisenden zu helfen. Bereits gebuchte Tickets für den Fernverkehr zwischen 10:00 und 15:00 Uhr können Kunden kostenlos zurückgeben oder bis einschließlich Samstag nutzen, wie die Bahn mitteilte. Sitzplatzreservierungen können kostenlos umgetauscht werden.



Auch die Mitarbeiter am Hauptbahnhof müssen ihren Arbeitsplatz verlassen: Etwa 1.300 Angestellte der Deutschen Bahn kommen entweder in den Büros am Ostbahnhof unter oder können von Zuhause aus arbeiten. Wie hoch der finanzielle Verlust wegen der Sperrung sein wird, kann der Bahnhofschef nicht einschätzen. "Das ist erst einmal nachrangig", sagte Friedemann Keßler. "Wenn der finanzielle Erfolg des Hauptbahnhofs von den wenigen Stunden Sperrung abhängen würde, wäre er schlecht aufgestellt."