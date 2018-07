Julia Klöckner (CDU) rechnet damit, dass man sich einigen wird. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD gehen heute in die möglicherweise entscheidende Runde. Nachdem die Gespräche am Montag vertagt wurden, wollen die Parteien ab 10.00 Uhr in der CDU-Zentrale weiter verhandeln. Gelingt eine Einigung, könnte am Mittwoch der Koalitionsvertrag vorgestellt werden.



Allerdings müssen im Anschluss noch die SPD-Mitglieder zustimmen. Verhandlungsbedarf gibt es laut CDU-Vize Julia Klöckner noch bei Finanzen, Gesundheit, Arbeitsrecht und Außenpolitik.