Ein Wahlplakat wirbt für Amtsinhaber Burkhard Jung.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bürger von Sachsens größter Stadt Leipzig entscheiden heute über ihren nächsten Oberbürgermeister. Im zweiten Wahlgang treten drei Kandidaten an. Der langjährige Stadtchef Burkhard Jung (SPD) macht sich Hoffnungen auf eine dritte Amtszeit.



Im ersten Wahlgang am 2. Februar hatte er allerdings überraschend hinter dem CDU-Bewerber, Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow, gelegen. Neben den beiden Hauptkonkurrenten tritt die überparteiliche Kandidatin Ute Elisabeth Gabelmann an.