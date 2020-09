Aufzüge von Thyssenkrupp. Archivbild

Der Aufsichtsrat des in Finanznöten steckenden Stahl- und Industriekonzerns Thyssenkrupp entscheidet am Donnerstag über einen Verkauf der milliardenschweren Aufzugssparte. Offen ist, ob Thyssenkrupp das Geschäft mit Aufzügen und Rolltreppen komplett verkaufen oder einen Teil behalten will. Betroffen wäre fast jeder dritte der weltweit rund 160.000 Beschäftigten.



Nach dem Ausstieg des finnischen Aufzugbauers Kone, konzentriert sich Thyssenkrupp auf Gespräche mit zwei Gruppen von internationalen Finanzinvestoren.