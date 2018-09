Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Quelle: Uli Deck/dpa

Urlaubszeit ist kostbar: Selbst wenn Reisende nur einige Tage im falschen Hotel einquartiert werden, können sie einen Anspruch auf Entschädigung für diese "nutzlos aufgewendete Urlaubszeit" haben. Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden.



Damit war eine Familie mit ihrer Klage erfolgreich. Sie war für drei Tage in einem anderen Hotel einquartiert worden. Dieses war unfertig, das Zimmer hatte nicht den gebuchten Meerblick und war in einem ekligen Zustand.