Ziel der Klage sei, dass so etwas nie mehr in einer Schule passiere, sagte der Vater in der Verhandlung. In den Vorinstanzen blieb der Kläger erfolglos. Es sei nicht sicher, ob mögliche Fehler der Lehrer bei der Ersten Hilfe ursächlich für den Gesundheitszustand des Klägers waren.