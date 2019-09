Wahlplakate zur Landtagswahl in Brandenburg

Quelle: dpa

In Brandenburg und Sachsen werden heute neue Landtage gewählt. In beiden Bundesländern dürfte es erhebliche Veränderungen bei den Mehrheitsverhältnissen geben. Vor allem CDU und SPD müssen mit deutlichen Verlusten rechnen, die AfD darf laut Umfragen auf kräftige Zuwächse hoffen.



Wahlberechtigt sind in Sachsen 3,3 Millionen und in Brandenburg rund 2,1 Millionen Menschen. Angesichts des Erstarkens der Rechtspopulisten wird den Ost-Wahlen auch eine große bundespolitische Bedeutung zugemessen.