Die Brexit-Strategie von Boris Johnson ist undurchsichtig. Archiv

Quelle: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Das oberste schottische Gericht will dem britischen Premierminister Boris Johnson vorerst nicht mit Zwangsmaßnahmen drohen, sollte er sich nicht an das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt halten. Das berichten britische Medien.



Der Fall könnte schon morgen in Berufung gehen. Das Gesetz verpflichtet Johnson, eine Verlängerung der Brexit-Frist zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen ratifiziert sein. Johnson droht trotzdem weiter mit einem No-Dea-Brexit am 31. Oktober.