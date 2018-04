Puigdemont war am Sonntag auf einer Autobahnraststätte an der A7 in Schleswig-Holstein gestoppt und festgenommen worden. Anschließend wurde der 55-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Neumünster gebracht. Dem Politiker wirft die spanische Justiz Rebellion, Aufwiegelung und Veruntreuung öffentlicher Gelder vor. Am Freitag hatte ein Gericht in Madrid den im Dezember ausgesetzten europäischen Haftbefehl gegen ihn reaktiviert.