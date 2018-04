Der Münchner Kardinal Reinhard Marx ist nicht erfreut über einige deutsche Bischöfe. Quelle: Matthias Balk/dpa

In der katholischen Bischofskonferenz ist es zu einem offenen Bruch über die Frage des Abendmahls für Protestanten gekommen. Wie aus einem Schreiben des Münchner Kardinals Reinhard Marx hervorgeht, haben sich sieben deutsche Bischöfe an den Vatikan gewandt - zunächst an Marx vorbei.



Der Streit geht auf eine Entscheidung der Bischöfe aus dem Februar zurück, nach der Ehepaare unterschiedlicher Konfessionen künftig im Einzelfall gemeinsam an Feiern in katholischen Kirchen teilnehmen dürfen.