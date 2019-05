Wolfgang Schäuble (CDU) ist Bundestagspräsident. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich für eine Änderung der Abstimmungsregeln im Bundesrat ausgesprochen, um die Politik im föderalen System handlungsfähiger zu machen. Er schlug vor, Enthaltungen in der Länderkammer als nicht abgegebene Stimmen zu werten. So müssten die Landesregierungen Entscheidungen treffen.



Generell prangerte er den Zustand des Föderalismus an. Derzeit gebe es "ein ziemliches Kompetenzwirrwarr und eine intransparente föderale Finanzverflechtung".