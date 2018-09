Verteidigungsministerin von der Leyen reist ins Moorbrand-Gebiet. Quelle: Stephan Konjer/dpa

Wegen des von der Bundeswehr verursachten Moorbrandes in Niedersachsen reist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Samstag in die betroffene Region nach Meppen. Ihr Ministerium räumte nach heftiger Kritik aus Niedersachsen ein, dass es im Informationsverhalten Verbesserungsbedarf gegeben habe, wie ein Sprecher in Berlin sagte.



Die Kritik daran, was auf lokaler und regionaler Ebene an Informationen gelaufen sei, sei berechtigt. Das Ministerium entschuldige sich dafür.