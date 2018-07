Müll auf einer Deponie in Hannover. Archivbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Deutschland droht ein Mangel an Mülldeponien. In den kommenden Jahren werden laut Statistischem Bundesamt mehrere hundert Deponien das Ende ihrer Betriebsdauer erreichen. Und gleichzeitig steigt das Abfallaufkommen. Hauptursache ist der Bauboom - Bauabfälle machen über die Hälfte des deutschen Mülls aus.



2016 gab es noch 1.108 Deponien in Deutschland, zehn Jahre zuvor waren es noch knapp 2.000. Im Zeitraum von 2015 bis 2025 erreichen weitere über 500 Deponien das Ende ihrer Betriebsdauer.