Döner Quelle: Peter Steffen/dpa

Stark riechende Speisen wie Leberkäse, Kebab, Pizza, Käsekrainer, Currywurst und Asia-Gerichte will die Stadt Wien in der U-Bahn verbieten. Derartige Gerichte sollen von September an zunächst auf der Linie U6 verboten sein.



"Das Thema Essen ist seit Jahren ein viel diskutiertes, mit Appellen sind wir da nicht weitergekommen", teilte Verkehrsstadträtin Ulli Sima mit. Es sei zumutbar, die wenigen Minuten ohne starkriechende Speisen auszukommen. So soll auch der Reinigungsaufwand sinken.