Leichte Entspannung im Handelsstreit zwischen USA und China.

Quelle: Wenjun Chen/dpa

China setzt die Sonderabgaben auf US-Importe von Autos und Autoteilen für drei Monate aus. Der Einfuhrzoll werde von 1. Januar an von 40 wieder auf 15 Prozent gesenkt, teilte das Handelsministerium in Peking mit.



US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatten sich am 1. Dezember auf einen 90-tägigen "Waffenstillstand" im Handelskrieg geeinigt. Die USA versprachen, ihre zusätzlichen Zölle vorerst nicht auszuweiten. China sicherte zu, seine US-Importe zu erhöhen.