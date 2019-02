Nach den Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919 in Deutschland traten die 423 gewählten Abgeordneten am 6. Februar 1919 in Weimar erstmals zusammen. Sie tagten 197 Tage in der kleinen thüringischen Stadt. Weimar war nicht nur wegen der prekären Sicherheitslage in Berlin nach der Novemberrevolution 1918 als Tagungsort gewählt worden, sondern auch wegen der zentralen Lage, der guten Verkehrsanbindung mit Bahn und Flugzeug, und weil es dort ausreichend Tagungsräume und Unterkünfte in Hotels und Pensionen gab. Das Plenum tagte im Deutschen Nationaltheater Weimar, im Stadtschloss arbeitete die Reichsregierung. Das Telegrafenamt der Nationalversammlung war in einem Schulgebäude gegenüber dem Theater eingerichtet.



Die Arbeit an der Weimarer Verfassung dauerte nicht einmal sechs Monate. Am 31. Juli 1919 wurde sie von der Nationalversammlung beschlossen. Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) unterzeichnete sie am 11. August in seinem Urlaubsort im nahe gelegenen Schwarzburg. Am 14. August 1919 trat sie in Kraft. Zum letzten Mal in Weimar kamen die Abgeordneten am 21. August 1919 zusammen. Bis Ende September verließ das Parlament die Stadt wieder. 1920 wurde erstmals der Reichstag gewählt.



Quelle: dpa