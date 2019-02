Eine Eisbärin und zwei Jungen im Innenhof eines Wohnblocks.

Quelle: @muah_Irinaelis/@muah_irinaelis/AP/dpa

Die Eisbären auf der russischen Inselgruppe Nowaja Semlja im Polarmeer haben sich nach Angaben der Behörden weitgehend aus den Siedlungen zurückgezogen. In der Siedlung Beluschja Guba seien in den vergangenen Tagen keine Eisbären mehr gesichtet worden. Das teilte ein Vertreter der Umweltaufsicht der Agentur Tass mit.



"Auch in den anderen Orten gibt es nicht mehr so viele Bären wie in der Vorwoche." Der zuvor ausgerufene Notstand auf der Insel, auf der etwa 3.000 Menschen leben, soll nun enden.