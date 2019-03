Eine Boeing 737 Max 8. Symbolbild

Quelle: Boeing / Handout/BOEING/dpa

Deutsche Airlines nutzen derzeit keine Maschinen, die baugleich mit dem in Äthiopien abgestürzten Flugzeug sind. Deutsche Unternehmen fliegen nicht mit der Boeing 737 Max 8, wie ein Sprecher des Verkehrsministeriums sagte. Bei einem Flugzeugabsturz in Äthiopien waren 157 Menschen gestorben, darunter fünf Deutsche.



Zur Unglücksursache war zunächst nichts bekannt. Es ist das zweite Unglück mit einer Boeing 737 Max 8 in kurzer Zeit. Erste Länder erklärten Startverbote für Maschinen dieses Typs.