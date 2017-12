Vulkan Mount Agung in Indonesien Quelle: Firdia Lisnawati/AP/dpa

Entwarnung für die Anwohner des balinesischen Vulkans Mount Agung: Am Sonntag hoben die Behörden die höchste Warnstufe für einen drohenden Ausbruch auf. Die Aktivität des Vulkans sei in den vergangenen Tagen stark zurückgegangen, berichteten indonesische Vulkanforscher.



Die Behörden hatten Ende September die höchste Warnstufe ausgerufen, mehr als 130.000 Menschen verließen ihre Häuser. Eine Sperrzone in einem Umkreis von bis zu 7,5 Kilometern um den Vulkan bleibt aber weiter in Kraft.