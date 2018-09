Ein Restaurant in Salisbury musste gesperrt werden. Quelle: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Die Polizei in Wiltshire hat ausgeschlossen, dass der beim Anschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter verwendete chemische Kampfstoff für das Unwohlsein von zwei Restaurantbesuchern in Salisbury verantwortlich war. "Wir können jetzt bestätigen, dass nichts darauf hinweist, dass Nowitschok die Substanz ist", heißt es in einer Mitteilung.



Das Restaurant und umliegende Straßen waren nach dem "medizinischen Zwischenfall" abgesperrt worden. Die Straßen sind aber wieder frei.