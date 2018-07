Ein verdächtiges DHL-Paket sorgte in Thüringen für Aufregung. Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Ein an Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) adressiertes DHL-Paket hat in Erfurt für Aufregung gesorgt. Mitarbeitern der Staatskanzlei kam die DHL-Sendung ohne Absender verdächtig vor. Nach Ermittlungen der Polizei hatte das Paket aber keinen explosiven Inhalt.



Zunächst war von einer möglichen Wurfgranate in der Sendung gesprochen worden. Bei der Öffnung durch Spezialisten wurde das nicht bestätigt. Parallelen zu der Paketbombe in Potsdam nannte Ramelow "pure Spekulation".