Die Aufregung habe sich gelegt, berichtet ZDF-Korrespondentin Britta Hilpert aus Potsdam. "Gefahr gebannt - Hintergrund unklar", bringt die Leiterin des Studios Brandenburg die Situation auf den Punkt. Ganz in der Nähe der vielen Weihnachtsmarkt-Besucher war ein gefährliches Paket entdeckt worden. Ein Lieferdienst hatte es in einer Apotheke in unmittelbarer Nähe der Weihnachtsmarkt-Buden abgegeben. "In der Tat war wohl Sprengstoff in dem Paket", so Hilpert, "in Form eines riesigen Silvester-Böllers. Dazu Nägel, Batterien und Drähte".