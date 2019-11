Steinmeier (2.v.l.) vergibt Zukunftspreis an Firma Celonis SE.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die Entwickler von Software zur Verbesserung der Abläufe in Unternehmen bekommen den Deutschen Zukunftspreis 2019. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergab die Auszeichnung für Technik und Innovation in Berlin an die Gründer der Münchener Firma Celonis SE.



"Das Team hat ein vielseitiges und einfach zu handhabendes digitales Werkzeug geschaffen, mit dem sich unternehmerische Prozesse analysieren, darstellen und effizienter gestalten lassen", erklärte das Bundespräsidialamt.