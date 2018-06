Iran will die Zahl seiner Uran-Zentrifugen erhöhen. Quelle: IRANIAN STATE TELEVISION IRIB/dpa

Iran hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) informiert, dass es die Zahl seiner Zentrifugen zur Urananreicherung erhöhen wird. Ein Brief sei an die IAEA übergeben worden, sagte Vize-Präsident Salehi laut der Nachrichtenagentur Fars. Womöglich könne schon am Abend ein Zentrum zur Produktion von neuen Zentrifugen eröffnet werden.



Der oberste iranische Führer Ali Chamenei sagte, er habe für den Fall, dass das Atomabkommen scheitere, einen Ausbau der Kapazitäten angeordnet.